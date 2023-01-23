『【訳あり】Bioprogramming レプロナイザー7D Plus【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 09時 08分に出品され04月28日 09時 08分に終了予定です。即決価格は14,715円に設定されています。現在740件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2020年12月に美容室にて購入。



【重要】温風が出ません。

電源は入りますので、冷風のみ使用可能です。



付属品

・予備のフィルター1枚

・ノズル(ほとんど使っていません)

・取説



中古品であることをご理解のある方のみご購入下さい。



購入後のキャンセル、返品はお断りさせていただきますので、ご了承の上ご検討お願いいたします。







特徴···ジャンク 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 全体的に状態が悪い ブランド: バイオプログラミング