『新品タグ付き☆FRAMeWORK☆デニムサロペット☆38【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 11時 23分に出品され03月06日 11時 23分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在908件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FRAMeWORK



大人のためのヴィンテージライクなオーバーオール。

大きめな胸当てと、太めのストレートシルエットがワークテイストな雰囲気に。

ブラックデニムを加工してグレーにしており、さらにマットシルバーの金具を使用することでこなれ感をプラス。

背当て部分をなくしているので、ボリュームのあるトップスとも相性がよくバランスが取りやすいアイテムです。

ブラウスやTシャツなど、様々なアイテムとラフに合わせていただきたい一枚！



新品タグ付き



size: 38(L)

color: グレー

定価: 25300円(税込) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>サロペット・オーバーオール・オールインワン 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: フレームワーク

カテゴリ ファッション

レディース

サロペット・オーバーオール・オールインワン タグ 新品タグ付き☆FRAMeWORK☆デニムサロペット☆38