『ハイブリッド加湿器 DOSHISHA【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 02時 52分に出品され03月16日 02時 52分に終了予定です。即決価格は7,628円に設定されています。現在131件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●商品

ハイブリッド加湿器



メーカー:DOSHISHA

型名:KHV-502

カラー:マットブラック

加湿方式:ハイブリッド（ヒーター+超音波）

水タンク容量:4.0L

コード長さ:1.8m

サイズ:28×16×35.5

重さ:3.1kg



ヒーターで水を加熱し、超音波でミスト状にして効率よく加湿します。

上からの簡単給水ができらくらく⭐︎

細かく分解できるので隅々まで洗えるので清潔に保てます！



新品ですが外箱に痛みあり。



●発送方法

らくらくメルカリ便



AE 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用