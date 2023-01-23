『GUCCI グッチ ショルダーバッグ GGキャンバス ブラック レザー フラット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 05時 06分に出品され03月27日 05時 06分に終了予定です。即決価格は14,964円に設定されています。現在235件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品をご覧いただき誠にありがとうございます！



☆すべて鑑定済みの中古品を取り扱っております。

☆写真と商品詳細をよくご確認の上、ご理解の上ご購入いただけましたら幸いです。

☆気になる点などありましたらコメントにてお気軽にご連絡ください。





【商品詳細】



GUCCI グッチ の ショルダーバッグ 。

GGキャンバス × ブラック レザー の 人気デザイン 。

マチなし フラット で 持ちやすくすっきりとしたシルエットです。



■ブランド：GUCCI グッチ

■カラー：ブラック

■素材/材質：キャンバス レザー

■シリアルNo：27639 200042

■サイズ/寸法：※ 多少の誤差はご了承ください。

・縦：約 25.5 cm

・横：約 24 cm

・幅：約 0.5 cm

・ショルダー：約 68〜128 cm

■A4サイズ：不可

■付属品：なし





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【状態ランク】



A ：状態が良い（多少の小傷や汚れはあるが比較的状態が良い商品）



■外観：

キャンバス全体 スレ・色褪せ(少し紫がかった色味になっています)小あり

ショルダー一部 白い汚れ小あり

レザー部分 シワ小あり

■内観：

目立った汚れや傷はございません



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【備考】



・商品は真贋鑑定済みのストア、業者様、ヴィンテージショップから仕入れております。

・タイトル、説明欄に無い撮影小物類は付属していません。

・できる限りお値引き交渉にはお応えしたいと思っておりますのでお気軽にご相談ください。

・プロフィールをご一読いただけますようお願いいたします。





g00590 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ GUCCI

グッチ

ショルダーバッグ

GGキャンバス

ブラック

レザー

フラット