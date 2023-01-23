『BUFFALO 外付けSSD 500GB SSD-PGF500U3-G-Y【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 23時 15分に出品され03月08日 23時 15分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在107件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>外付けハードディスク・ドライブ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
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落札価格7644円
107 入札履歴
終了
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