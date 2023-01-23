『BUFFALO 外付けSSD 500GB SSD-PGF500U3-G-Y【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 23時 15分に出品され03月08日 23時 15分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在107件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高速データ転送】

このBUFFALO製の外付けSSDは、340 MB/s以上の読み取り速度と320 MB/s以上の書き込み速度を誇ります。大容量データの転送を迅速に行いたい方に最適です。



【耐久性と信頼性】

MIL-STD-810G準拠の設計により、耐衝撃性が高く、安心してデータを保管できます。移動中の使用にも耐えられる頑丈さが魅力です。



【セキュリティ機能】

SecureLock Mobile2によるデータ保護機能が搭載されており、大切なデータを安全に守ります。



- ブランド: BUFFALO

- モデル名: SSD-PGF500U3-G-Y

- 容量: 500 GB

- 読み取り速度: 340 MB/s以上

- 書き込み速度: 320 MB/s以上

- MIL規格: MIL-STD-810G準拠

- セキュリティ機能: SecureLock Mobile2



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>外付けハードディスク・ドライブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし