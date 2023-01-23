『モンクレール パーカー 超美品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 18時 52分に出品され03月05日 18時 52分に終了予定です。即決価格は50,949円に設定されています。現在642件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モンクレール銀座店にて2023年に購入。

2回のみの着用。

新作を購入した為、出品します。



白で左腕の部分にモンクレールのロゴが入っていてとっても可愛いです。

こちらは2回のみの着用なので未使用に近いを選んでいて状態はかなりいいと思いますが、新品ではないので、神経質な方の購入はお控えください。



カラー···ホワイト

サイズ S 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ モンクレール パーカー 超美品