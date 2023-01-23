『Mサイズ CABaN キャバン コットンカシミヤ Vネックカーディガン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月04日 10時 30分に出品され05月04日 10時 30分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在249件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 キャバンのコットンカシミヤカーディガン。



カシミヤブレンドのソフトで膨らみのある細番手の糸を使用し、スムース編みできめ細やかで滑らかな質感に仕上げたシリーズ。

すっきりとした身幅に対し、アームホールはゆったりとしたデザインで心地よくご着用いただけます。

〈CABaN〉らしいカラーコンビネーションがポイントのバイカラーデザインで、スタイリングのアクセントに。



身長176cm 体重64kgでMサイズを着ています。

着用モデルは177cmです。

多少の毛羽立ちはありますが、まだまだ着て頂けます。神経質な方はご遠慮ください。

光の加減で染みみたいなのがありますが違います。



価格交渉承ります。

定価¥47,300



素材···ニット



素材···カシミヤ



素材···ニット



季節感···秋



季節感···秋,春



季節感···秋,冬,春 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: キャバン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Mサイズ CABaN

キャバン コットンカシミヤ

Vネックカーディガン