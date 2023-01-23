『バレンシアガ ブラック 2way エディターズバッグ シティ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 21時 47分に出品され05月08日 21時 47分に終了予定です。即決価格は45,080円に設定されています。現在611件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 20年前に横浜バーニーズニューヨークで購入しました。買取専門店にも持って行きました。

正規品です。

心配な方は安心鑑定をご利用ください。





保存袋等は紛失しました。使用感がある為、神経質な方は、ご遠慮ください。



BALENCIAGA バレンシアガ

クラシック ミニシティ ハンドバッグ ブラック



【サイズ(約)】

縦18cm

横33cm

マチ6cm

※素人採寸のため誤差はご了承ください。



【状態】

ファスナー開閉（３箇所）問題ありません。

バッグ内側の内ポケットにシミがあります。それ以外はシミ、スレ見当たりませんでした。

中の布を出して写真撮ったのでご覧ください。

紐部分、外側の角にの色落ち、スレがあります。



あくまで素人保管品ですので使用感・スレなどはご了承ください。

詳しくは写真にてご確認よろしくお願い致します。



【付属品】

ミラー、ショルダー



中古品のため、ご理解ある方のみご購入お願いします。



汚れ・破れなど···あり



付属品···ショルダーストラップ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: バレンシアガバッグ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ バレンシアガ

ブラック

2way

エディターズバッグ

シティ