『HUION 液タブ Kamvas Pro16 / 8192レベル筆圧感度【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 04時 19分に出品され04月11日 04時 19分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在644件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ipadで絵を描くようになって使わなくなったので、売りに出そうと思います。

商品はかなり綺麗です。目立った傷などはありません。

箱なども全てあります。



※値下げ交渉は行なっておりませんのでご了承ください。



元値 45,800円 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>液タブ・ペンタブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし