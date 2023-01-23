『HARE プリーツベロアチュニックプルオーバー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月14日 04時 19分に出品され04月14日 04時 19分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価6600円



ランダムにプリーツされた、生地感に特徴のあるベロア素材のアイテム。

表面感に凹凸感と光沢感のある上品なチュニックプルオーバー。

前後に着れる2WAY仕様で、ボタンがアクセントとなります。

着丈はヒップが隠れる程度のやや長めの着丈に。

ニットパンツやフレアパンツとのコーデがおすすめ。



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ハレ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ HARE

プリーツベロアチュニックプルオーバー