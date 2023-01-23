『Final a4000【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 13時 45分に出品され04月11日 13時 45分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在904件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 新品を購入し1年ほど経ちますがあまり使ってないので未使用に近いで出品します



【高音質の体験】

finalのA4000は、ダイナミック型のカナル型イヤフォンで、音質にこだわるリスナーに最適です。高音質を実現し、音楽をより深く楽しむことができます。



【快適なフィット感】

独自のデザインにより、低圧迫感でカスタマイズされたフィット感を提供します。長時間の使用でも快適さを保ちます。



【豊富な付属品】

キャリングケースと複数サイズのイヤーピースが付属しており、持ち運びやすく、個々の耳に合わせたフィット感を実現します。



- モデル名: A4000

- ブランド: final

- 色: ダークネイビー

- 付属品: キャリングケース、イヤーピース（複数サイズ）

- 接続端子: 3.5mmジャック

- 左右表示: R（右）、L（左） 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: フィナルウェーブ