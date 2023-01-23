『GUCCI グッチ ワンショルダー ショルダーバッグ ハンドバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 09時 55分に出品され04月10日 09時 55分に終了予定です。即決価格は14,444円に設定されています。現在428件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

GUCCI グッチ ワンショルダー ショルダーバッグ ハンドバッグ レザー キャンバス GG柄 ロゴ型押し シルバー金具 ロゴプレート レディース 手提げ 肩掛け 内ポケット メンズ レディース 男女兼用 ユニセックス



○仕様

ファスナー開閉式

外側

ファスナーポケット×１

内側

メインポケット×１

ファスナーポケット×１



○サイズ

タテ 約20cm

ヨコ 約17cm

マチ 約12.5cm

ハンドル 約34cm

平置き実寸。(若干の誤差はご容赦ください。)



○状態

使用感はございますがキャンバスに目立つ擦れもなくまだまだ長くお使い頂けると思います♪



※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。



○カラー

ベージュ

ブラウン



○素材

キャンバス

レザー



○USED品について

自宅保管、素人検品、素人寸法の誤差など中古商品にご理解がない方は購入お控えください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いしますm(_ _)m



グッチ/柄/詳細···GG柄 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ GUCCI

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ワンショルダー

ショルダーバッグ

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