『極美品✨ ヴィヴィアンウエストウッド ショルダーバッグ オーブ PVC ネイビー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月05日 17時 52分に出品され04月05日 17時 52分に終了予定です。即決価格は12,400円に設定されています。現在828件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます！！



▪️ブランド

vivienne westwood ヴィヴィアンウエストウッド



▪️アイテム

ショルダーバッグ カメラバッグ ワンショルダー クラッチバッグ セカンドバッグ 2way オーブ シルバーロゴ ビッグロゴ デカロゴ ビッグオーブ デカオーブ 斜め掛け 肩掛け クロスボディ スクエア型 ボックス



▪️カラー ネイビー 紺色



▪️素材

PVC



▪️サイズ

タテ 約13.5cm

ヨコ 約18cm

マチ 約4.5cm



平置き採寸です。

多少の誤差がある場合があります。



▪️状態

目立った汚れや傷はありません！

まだまだ長くご愛用いただける商品です✨



神経質な方のご購入はお控え下さい。

古物にご理解いただける方のみご購入をお願い致します。



▪️付属品

なし



▪️発送

簡易包装にて1〜2日程で発送いたします。



▪️購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品



全て鑑定済み商品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヴィヴィアンウエストウッドゴールドレーベル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品✨

ヴィヴィアンウエストウッド

ショルダーバッグ

オーブ

PVC

ネイビー