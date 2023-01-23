『BenQ ZOWIE XL2411K /144Hz【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 14時 49分に出品され03月14日 14時 49分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在193件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ZOWIE XL2411K



サイズ···24.5インチ



解像度···フルHD



リフレッシュレート···144Hz



ZOWIE XL2411Kの販売です。箱・付属品完備です。不要になるため売却します。液晶表面に傷ありませんが、液晶左右に薄く縦の線が映ります。1.4.5枚目の写真で確認してください。私は気になりませんが、神経質な方は御遠慮ください。箱がボロボロであることや元箱のままの配送を行うこともあり安く設定しています。



モニタータイプ···ゲーミングモニター



表面処理···ノングレア(非光沢)



画面種類···液晶



パネル種類···TNパネル 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ベンキュー