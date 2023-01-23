『BALENCIAGA adidas バレンシアガ アディダス スニーカー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 06時 43分に出品され03月31日 06時 43分に終了予定です。即決価格は22,540円に設定されています。現在93件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 バレンシアガとアディダスのコラボスニーカーです！

サイズは41で27.0〜27.5くらいです。

白なので多少の汚れはございますが、まだまだ履ける品です！



※プロフィール必読 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 27cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ BALENCIAGA

adidas

バレンシアガ

アディダス

スニーカー