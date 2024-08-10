『アンダーカバー ジャックパーセル 黒【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 01時 26分に出品され03月20日 01時 26分に終了予定です。即決価格は22,540円に設定されています。現在74件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メインカラー···ブラック



アンダーカバー2024

ジャックパーセル型レザースニーカー

新品未使用

即完売XLサイズ28〜28.5



2024/8/10発売

レザー仕様復刻



-カウハイドレザースニーカー

-つま先部分ロゴプリント







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カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ アンダーカバー ジャックパーセル 黒