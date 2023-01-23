『【OSA⭕️プロフ必読❗️】様専用ケイトスペード/ローズの2wayボストンバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 15時 24分に出品され03月29日 15時 24分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在126件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★OSA⭕️プロフ必読❗️ 様専用



kate spade new york/ケイトスペード



Chelsea Rose Toss Printed Weekender

（チェルシー ナイロン ローズ トス プリンテッド ウィークエンダー )



KATE SPADE（ケイトスペード）から、軽くて、大容量収納可能な、2WAYトートバッグが入荷しました！旅行やジム、合宿に最適！スーツケースの持ち手に通したり、キャリーケースの上に取り付けることができるキャリーセットアップ機能付きの便利なバッグ、しかも飛行機に持ち込めるサイズのボストンバッグのため使い勝手が抜群！

ナイロン素材を全面に使用したデザインで軽くて扱いやすく、水や汚れに強いのも魅力！外側にも豊富なポケット！内側はマチも広く、内側も多くのポケットがついています。また、取り外し可能なショルダーでシーンに応じて2Wayで肩掛けも使用可能！可憐なローズ柄が女性らしい目を引くデザインで、フェミニンで上品なボストンバッグです。

プレゼントにもおすすめ！日本未入荷もうれしい♪（後ろから2枚目 の写真は同じタイプの黒ですが、持ち方、大きさイメージとして参考）



品番：KE434 001



カラー：ブラックマルチ



サイズ：・幅上部60、底部37 高さ33 マチ21 持ち手長さ57 （cm)

A4サイズ：収納可





仕様：

トップ：ファスナー開閉

(内側)

ファスナー付ポケット×１

オーガナイズポケット×２



タブレット端末収納ポケット×１

オーガナイズポケット×１

(前面)

ファスナー開閉ポケット

(背面)

キャリーケース（コロコロトランク）のハンドルを差し込める

スライドポケット



★プレゼント希望の場合は、ケイトスペードのショップ手提げ袋お付けいたします。お知らせください。【お知らせなしの場合、本体のみ発送】



★こちらアメリカのケイトスペードより購入。新品、タグ付き。







カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ケイトスペードニューヨーク

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【OSA⭕️プロフ必読❗️】様専用ケイトスペード/ローズの2wayボストンバッグ