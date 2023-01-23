『【OSA⭕️プロフ必読❗️】様専用ケイトスペード/ローズの2wayボストンバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 15時 24分に出品され03月29日 15時 24分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在126件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|ケイトスペードニューヨーク
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落札価格15000円
126 入札履歴
終了
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