『ゼンハイザー MOMENTUM True Wireless 4【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 22時 28分に出品され05月06日 22時 28分に終了予定です。即決価格は14,740円に設定されています。現在947件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 無償製品交換品のため、メーカー保証は2024/11/15までとなります。



ゼンハイザーMOMENTUMTrueWireless4

定価: ¥49,940-



#ゼンハイザーMOMENTUMTrueWireless4





ゼンハイザー モデル名···MOMENTUM True Wireless 4 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ゼンハイザー