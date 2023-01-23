『【CHAMPION】REVERSE WEAVE HOODED GREEN L【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 18時 20分に出品され03月16日 18時 20分に終了予定です。即決価格は14,720円に設定されています。現在116件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【CHAMPION】



"TRUE TO ARCHIVES"



REVERSE WEAVE HOODED SWEAT SHIRTS

GREEN × WHITE

『MICHIGAN STATE』

L



"ザ キング オブ スウェットシャツ"

と評されたCHAMPIONからリリースされる

TRUE TO ARCHIVES。



CHAMPIONの100年を超える歴史の中で培ってきた素材、

デザインなど"Archives"の資産を掘り起こし、

忠実に再現して完全復刻した商品のラインです。



1970年後期に使用されていたアクリル混の「REVERSE WEAVE(リバースウィーブ)」を

復刻したシリーズのフーデッドスウェットシャツです。

当時の混率を忠実に再現し、GREEN × WHITEはコットン90％・アクリル10％。



旧式のシンカー編み機で編み立てた独特のボリューム感と風合いが特長です。

プリントデザインはIVY LEAGUE(アイビー リーグ)のオフィシャルカレッジライセンスに基づいたもので、ラバープリントによる「MICHIGAN STATE(ミシガン州立大学)」



「MICHIGAN STATE」は当時の書体を採用しています。

左袖にCロゴワッペンが付いていない点も当時の仕様そのままです。



ゆったりとしたシルエットでメリハリのあるリブの絞り、

大きめのフードはしっかりとした生地感で立も良く

長年着ても問題ない頑丈さです。



裏地は裏起毛を使用しており、保温性もあり重宝する一枚です。



別でSILVER GRAYボディの 『YALEモデル』もご用意していますので

是非ご覧になってください。



【カラー】



GREEN × WHITE



【サイズ】



L



肩幅 55.0cm

身幅 60.0cm

前着丈 69.0cm

後着丈 69.0cm

袖丈 65.0cm

アーム 33.0cm

袖口 7.0cm



【生地】



Cotton 90%

Acrylic 10%



【生産国】



日本 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【CHAMPION】REVERSE

WEAVE

HOODED

GREEN

L