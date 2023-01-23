『今治タオル イマバリタオル タオル 四国今治産 極上タオル premium 木箱【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月05日 17時 55分に出品され05月05日 17時 55分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在355件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品未使用】

今治タオル 四国 今治産 極上タオル premium

木箱入り



バスタオル2枚 フェイスタオル2枚



日本製 綿100%



バスタオル2枚、フェイスタオル2枚のセットです。



箱サイズ 42.5×33×14 cm



素材 綿100％



原産国 日本製（今治）



今後も使わないので出品させて頂きます。



新品ですが神経質な方や完璧をお求めの方からの購入はご遠慮ください。



【画像２】包装を段ボールに入れて発送させて頂きます 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>タオル・バス用品>>>タオル 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: イマバリキンセイ／イマバリタオル