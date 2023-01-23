『ok.soon オーバーサイズコーチジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 05時 40分に出品され04月08日 05時 40分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在923件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ok.soon

オーバーサイズコーチジャケット

今年の冬に購入し、2〜3回着用しました。

目立った汚れはありません。



定価

1,9000円税込み



↓以下、公式サイト引用です



たっぷり中綿を使用したコーチジャケット

スポーティでメンズライクなハズシに最適なアウターです



とにかく保温性がしっかりとありますので、真冬も対応できるアウターです



暖かくボリュームはありますが、よくあるダウンジャケットのようなステッチはないので、スッキリとしたボリューム感で遊べます



オーバーサイズなので厚手のトップスの上からも

楽にお召し頂けるサイズ感です



そして裾にドローコードが付いているので絞って着るとまた違ったシルエットとなり、コーデに合わせて形を変えてお楽しみ頂けます



襟にも中綿を入れているので首周りにも立体感があります



表地はどちらかというとマットな質感です



※袖口はゴム





□サイズ(平置き)



フリーサイズ



肩幅 62㎝

身幅 63㎝

着丈(背中心より襟含まず) 77㎝

袖丈(肩から) 50㎝

襟高さ 9.5㎝



多少の誤差はお許しください。



モデル 155㎝



□素材



表地,裏地 :ポリエステル100％

中綿 :化繊綿



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: オクスンプラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ok.soon

オーバーサイズコーチジャケット