『美品 MacBook Air 15インチ Touch ID MacOS 動画編集【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月26日 09時 55分に出品され04月26日 09時 55分に終了予定です。即決価格は63,414円に設定されています。現在241件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます(^^)



■商品説明

商品名：MacBook Air

CPU:M 2チップApple

メモリ: 8GB

ストレージ :SSD 256GB

OS：最新版 Mac OS Sequoia

ディスプレイ: 15インチ

キーボード:日本語キーボード

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付属品：本体 。充電器。外箱

本体色: スターライト

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【このPCのポイント】

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⚫︎Microsoftオフィスマック版

（Word、Excel、Powerpoint）

⚫︎Zoom Meeting

⚫︎Google chrome



■ 動画編集おすすめ

■音楽編集おすすめ

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＊＊＊【パソコン初心者の方へ】＊＊＊



⚫︎MACを探す解除、iCloud解除、OS初期化済み。

⚫︎面倒な初期設定不要でWi-Fi接続後,即使用可能(^^)



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即ご購入可能です(^^)





#Apple

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シリーズ···Macbook Air



サイズ···15インチ



CPU···M1



メモリ···8GB 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: 未使用に近い