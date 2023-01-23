『Gucci 黒 ミニバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 02時 18分に出品され05月09日 02時 18分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在316件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 長期自宅保管品です。

未使用。

今流行りのミニバッグとして

良いかと思います。

取っ手部分は長さ調整できます

金具含め約26〜45センチ







このバッグは、Gucciの製品であり、ファッション界での高い評価を受けています。



【デザイン】

シンプルでエレガントなデザインが特徴で、黒のレザー素材が高級感を演出します。ストラップにはグリーンとレッドのストライプが施されており、Gucciらしいアクセントが加わっています。



【用途】

ミニバッグとしての使用に最適で、特別なイベントやカジュアルな外出時にも活躍します。



- ブランド: Gucci

- 色: 黒

- 素材: レザー 、布帛

- ストラップ: グリーン・レッド・グリーンのストライプ

- デザイン: ミニバッグ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Gucci

黒



ミニバッグ