『新品✨ snidel スナイデル ロービングチェックミニスカート【お歳暮】』はヤフオクでから04月14日 23時 35分に出品され04月14日 23時 35分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在266件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 『お値下げ不可』送料無料



snidel スナイデル ロービングチェックミニスカート



カラー PNK

サイズ 1



新品未使用タグ付き 正規品



管理番号10200

S2

10792

S4 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>スカート 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: スナイデル

カテゴリ ファッション

レディース

スカート タグ 新品✨完売品 snidel

スナイデル

ロービングチェックミニスカート