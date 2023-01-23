『新品【Dime】SPRING 24 筆記体 スモール ロゴ ジップ パーカー S【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 05時 20分に出品され03月20日 05時 20分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在15件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用。

在庫はあります、即購入可能です。



双方向ジッパー

ロゴ刺繍

防縮加工済み



【カラー】ブラック



【素材】コットン 75% ミッドウェイト 12 オンス、ポリエステル 25%



【サイズ】S

S:着丈72 バスト106 袖丈58 肩幅49



素人採寸ですので、多少の誤差があります。



★新品未使用?検品の為だけに開封済み。



★取引のトラブルを防ぐため、こちらの商品に少しでも不安がありましたら、購入はお控えください

よろしくお願い致します。



★並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。

国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。神経質な方もご遠慮ください、ご理解の上ご購入を宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品【Dime】SPRING

24

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スモール

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