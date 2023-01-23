『russet 2way バッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 07時 23分に出品され03月06日 07時 23分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在777件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

洗練されたキャンバス素材で、シンプルながらもエレガントな印象を与えます。バッグの前面には美しい刺繍が施され、視覚的なアクセントとなっています。



【機能性】

広い内部スペースが特徴で、日常使いに最適です。内側にはファスナー付きポケットがあり、小物の整理にも便利です。ショルダーストラップが付属しており、持ち運びのスタイルを選べます。



【ブランド】

「russet」は、スタイリッシュで機能的なデザインを提供するブランドです。日常のコーディネートにぴったりのアイテムです。



- ブランド: russet

- 素材: キャンバス 皮

- 付属品: ショルダーストラップ



汚れ・破れなど···なし



付属品···ショルダーストラップ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ russet

2way

バッグ