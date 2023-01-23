『# 1304■ ブビンガ テーブル ローテーブル ダイニング 座卓 一枚板 天板【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 12時 17分に出品され03月12日 12時 17分に終了予定です。即決価格は108,900円に設定されています。現在803件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ(約) ●長さ 172.5cm ●幅 69～73.5～80.5～77cm ●厚み 3.8cm



重量（約）●50キロ



ブビンガの一枚板無垢のテーブルです。ワシントン条約で輸入禁止になった材木です。世界銘木中の銘木です。もともと稀少材で、高級テーブルとして取り扱われてきました。サイズはご希望に合わせてカットできます。 なお、擦り傷などがありますが、最終仕上げで、きれいにしてお届けします。



●天板塗装：ウレタン塗装

当該商品は表面(おもてめん)は最終仕上げ(完全仕上げ)までしてお届けします。なお、裏面 については中仕上げの状態での塗装となります。



天板の長さはご希望のサイズにカットができます。(カットと加工料：4,000円)



●天板と脚のセット販売

この商品には、次の脚がセットで付いてきます。ご希望の脚をお選びください。



◆木製ローテーブル脚＝高さ30cm（無塗装）



◆木製ダイニング脚＝高さ65cm（無塗装）



※木製脚は、8,500円追加でお好きなカラーに仕上げることができます。（ウレタン塗装：ブラック、ライトブラウン、ナチュラル）



◆黒色アイアン脚＝高さ65cm（追加料金：15,000円）



◆ラバーウッド脚＝高さ65cm（追加料金：15,000円）



※ 天板と脚は未固定式になります。

そのまま脚の上に天板を置くだけで使用できますが、不安な方は接着剤で固定できます。一度接着剤で固定したら外れませんので、リバーシブルで使用される 方はご注意ください。





●高額・大型家具の為ご購入前に必ずコメントお願い致します。



●土日、祝祭日、年末年始 、ゴールデンウィーク、お盆等は、コメントの対応、発送等が行なえません。予めご了承ください。



●商品の発送につきましては、ご入金確認後10営業日以内の発送予定(土日祝など除く)となります。また、大型商品の場合配達日時の指定はできかねます。



●無垢材ですので、使用中にヒビや割れや反りが発生することがあります。無垢材の特徴をよくご納得された上でご購入ください。



●写真撮影時の光具合等で、画像の色具合と実物との間に若干の色違いがでることが有ります事を予めご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>机・テーブル>>>ダイニングテーブル 商品の状態: 新品、未使用