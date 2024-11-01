『エルメス エヴリン tpm ローズアザレ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 07時 38分に出品され03月20日 07時 38分に終了予定です。即決価格は233,680円に設定されています。現在904件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用のエヴリンtpmになります。

ヨーロッパエルメスブティックにて購入しました。

保護シールがついたままです。



モデル：ミニエヴリン（Mini Evelyne） TPM

カラー：ローズアザレ（ベルト部分はルージュピヴォワンヌ）

金具色：シルバー

サイズ：約16cm × 約18cm × 約5cm

刻印：W

付属品：エルメスボックス、保存袋、ショルダーストラップ、リボン

購入時期：2024/11

購入先：ヨーロッパ圏内の正規店





すり替え防止のため返品をご遠慮いただいております。

ご質問があればお気軽にお問い合わせください。





カラー···ピンク



エルメス/型名···エブリン



エルメス/バッグサイズ···TPM 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ エルメス エヴリン

tpm

ローズアザレ