『CFTL 「DEATH ARMY 2」ダウンベスト【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 06時 24分に出品され03月16日 06時 24分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在122件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CFTL 「DEATH ARMY 2」ダウンベスト



サイズ:M

肩幅···39cm

身幅···54cm

着丈···69cm

価格:75,000円＋税



何度か着ていた古着になります。

ご不明な点などありましたら、コメントをお願い致します。



#creature from the living

#C.F.T.L

#CFTL

#GREED



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ CFTL

「DEATH

ARMY

2」ダウンベスト