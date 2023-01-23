『90s patagonia cap de vil jacket【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 06時 44分に出品され03月21日 06時 44分に終了予定です。即決価格は30,600円に設定されています。現在451件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 90年代 パタゴニア キャプデビルジャケットです。



中のフリースの状態もかなり良く暖かいです。



目立った傷もなく綺麗です



都内の古着屋さんなどでもなかなか見なくなった一品かと！



安くはありませんが気になった方コメントいただければ幸いです。



vintage 古着 90s 90年代 80s 80年代 70s 70年代 60s 60年代 50s 50年代 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

patagonia

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jacket