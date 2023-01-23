『【新品未使用タグ付き】adidas リュック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 09時 06分に出品され03月05日 09時 06分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 実家から出てきた物です。

昔の物ですが、袋に入っていたのでかなり状態はいいです。

サイズが小さいので、子どもや女性でも使えます！





ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アディダス

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メンズ

バッグ タグ 【新品未使用タグ付き】adidas

リュック