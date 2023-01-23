『未使用品 ユナイテッドアローズ シルバー2wayショルダーバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 11時 25分に出品され03月11日 11時 25分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 チェーンがお洒落でかわいいバッグです



チェーンを肩や手持ちにしても

ショルダーストラップで斜め掛けしても



シルバーなのでコーデのアクセントになり

華やかにでもカジュアルにでも

合わせやすい使いやすいバッグです 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 未使用品 ユナイテッドアローズ シルバー2wayショルダーバッグ