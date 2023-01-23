『BURBERRY バーバリー 2way ショルダーバッグ ノバチェック ブラウン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 00時 26分に出品され03月19日 00時 26分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在465件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ⭕️フォロー割り、まとめ割りしますのでお気軽にコメントしてください✨



⭕️即購入、無言取り引きでも大丈夫です✨



⭕️送料無料、匿名配送ですので安心してお取り引きできます✨



⭕️偽物の場合返品可能ですのでご安心してご購入ください✨







⭐️

【サイズ】（縦×横×バ幅•約cm）

23(中央)×19(上)×8

ハンドル高さ 約9cm

ショルダー紐 最長 約105cm







⭐️ クラシックなデザインと現代的な機能性が融合した、バーバリーのレザー2WAYハンドバッグ。洗練されたフォルムと高級感のある素材で、上質な大人のスタイルを完成させる一品です。



上質なレザー: バーバリーならではの高品質なレザーを使用し、なめらかな手触りと耐久性を両立。使い込むほどに風合いが増し、長年愛用できる逸品です。



2WAY仕様: ハンドルで手持ちスタイルを楽しむだけでなく、取り外し可能なショルダーストラップで肩掛けや斜め掛けも可能。シーンに合わせて使い分けられるため、フォーマルからカジュアルまで幅広く活躍します。



サイズ感: 必需品をしっかり収納できる余裕のあるサイズで、日常使いに適した設計。内側には整理整頓しやすいポケットが備えられており、実用性も抜群です。



フォーマルにも対応: ビジネスシーンや特別なイベントでも違和感なく使えるデザイン。シックでタイムレスなスタイルは、トレンドに左右されず、長く愛用できるのも魅力です。







⭕️備考⭕️

・ヴィンテージ品、USED品になります。

目立つ傷等は画像で載せておりますが、写りきらない微細なスレ汚れある場合がございます。

ご理解頂ける方ご購入お願いいたします。

写真の追加はご遠慮なくお申し出ください。



・お値引き交渉させていただきますので、お気軽にコメントにてお伝えください





ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品 鑑定済商品ですので万が一コピー商品、不備がありましたら返品対応させていただきますので、必ず評価前にコメントお願いいたします。



また、イメージが違ったなどの理由での返品は致し兼ねますので、購入前にご確認下さい。



商品番号_JJB 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ BURBERRY

バーバリー

2way

ショルダーバッグ

ノバチェック

ブラウン