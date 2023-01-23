『美品・未使用 MAX 浴室換気乾燥暖房機 UFD-112A【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 15時 39分に出品され03月11日 15時 39分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在562件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024年製

MAX 浴室換気乾燥暖房機 UFD-112A



取り付けましたが、機種変更のため、使用せず外しています。11月9日に取り外しています。

未使用の為、動作確認はしていません。

説明不足ですが、写真でご判断下さい。



一度、取り付けていますので、未使用ですが、中古品とさせて頂きます。

ご理解をよろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>その他 商品の状態: 新品、未使用