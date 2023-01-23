『新品未使用 ステートオブエスケープ トートバッグ カーキ&グレー バイカラー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 18時 52分に出品され03月05日 18時 52分に終了予定です。即決価格は20,298円に設定されています。現在472件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オーストラリアで購入のstate of escape のトートバッグです。

未使用未開封のお品です。

購入時についてきたメッシュ袋、ミニポーチ付。

タグ付。

マザーズバッグとしても人気のようです。

他色複数所持のための出品です。



バイカラーでなかなか手に入らないお色です。

お探しの方がいましたらご検討ください。



◆サイズ

本体 横38cm×縦30cm×マチ24cm（ボタンをとめて小さくした時のサイズです）

付属ポーチ 横16cm×縦13cm



入れ替え防止のため、返品は固くお断りします。



カラー···カーキ、グレー（内側）



素材···キャンバス/コットン



特徴···マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ステイトオブエスケープ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品未使用 ステートオブエスケープ



トートバッグ

カーキ&グレー バイカラー