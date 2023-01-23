『Supreme NIKE AF1 LOW 白 AIR FORCE 1 27cm【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 17時 55分に出品され03月21日 17時 55分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在337件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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24FW Supreme week8



■商品名：Supreme NIKE AF1 白 AIR FORCE 1 LOW エアフォースワン ロウ

■Supreme オンラインにて購入

■色:白 WHITE

■サイズ: US9 27.0cm

■備考：Supreme オンラインの商品に納品書が同封されていないため、納品書を同封し送付することができませんが、正規品となります。ステッカー2枚を付属します。



新品未使用品となります。



商品すり替え防止のため返品は受け付けません。

NC・NRでお願いいたします。

その他フリマアプリ等でも出品しているため、他フリマで売れた際は、そちらを優先とさせていただきますのでご了承ください。



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カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Supreme

NIKE

AF1

LOW

白

AIR

FORCE

1

27cm