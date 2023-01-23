『日向向日葵 着物リメイク テントラインワンピースNo.407【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 16時 04分に出品され03月04日 16時 04分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在453件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 着物リメイクテントライン

留袖、訪問着を解いて作りました。



バスト110

着丈120

丸首

片側内ポケット

取り外しウエストリボン



付属品は販売しておりません。



ワンピースはバイヤス仕様になっているので、綺麗なフレアーになります。

また、バイヤス仕様のためサイズより大きくても、伸び、細身の方も体に馴染みます。

前後どちらでも前にできます。

中にインナーを着るタイプですので、季節問わず着用できます。



アンティークの着物、反物を使用している為シミや汚れがある場合がございます。避けて裁断を致しますが、どうしても汚れが入ってしまう事をご理解下さい。



洗濯はクリーニングをお勧め致します。



寸法などの採寸は多少誤差があります。

縫製など、素人のハンドメイドとなりますので、合わせてご理解頂ける方にご覧いただけたらと思います。



#日向向日葵

#ハギレ#ワンピース#リメイク#反物#浴衣#振袖#くるみ#アクセサリー#コサージュ#ピアス#ネックレス#リボン#かばん#アンティーク#ビンテージ#古着#イヤリング#リメイク#和装#洋装#手作り#スカート#留袖#ヘアピン#小物#指輪#ネックレス#帯#ボタン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 日向向日葵 着物リメイク テントラインワンピースNo.407