『【美品】ロンドントラディション ダッフルコート ERICA グレー ロング丈 L【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 06時 34分に出品され03月21日 06時 34分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在164件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⭕️状態•••ほとんど着用していなく極美品です♪



⭕️サイズ•••40 L相当



⭕️カラー•••ダークグレー



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⭕️アイテム

ロンドントラディション ダッフルコート ロング丈 チェック グレー 灰色 チャコールグレー



※写真のバッグ、パンプスはつきません



⭕️採寸(平置き計測)

肩幅44

身幅56

袖丈60

着丈94



多少の誤差はご容赦ください



⭕️素材•••画像をご確認ください





検品は十分しておりますが、稀に見落としのある傷や汚れがある可能性もございます。

また、丁寧な梱包を心がけていますが、万が一、配送時の破損や事故等があった場合は、当方で責任を負いかねますので、全てご理解いただける方のみご購入ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ロンドントラディション

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】ロンドントラディション ダッフルコート

ERICA

グレー ロング丈 L