『HUMAN MADE HEART BADGE T-SHIRT WHITE 3XL【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 15時 56分に出品され03月21日 15時 56分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在841件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】

HUMAN MADE HEART BADGE T-SHIRT

【色/サイズ】

WHITE/3XL

【商品の状態】

新品未使用

【その他】

2024年8月10日購入の商品になります。

個人宅にて保管の為、気にされる方は入札をお控え下さい。



出品中の商品は、自身で公式オンラインで購入したものになります。

新品未使用品、すり替え防止の為、返品・返金・交換は一切受け付けません。

ご理解ある方のみご購入頂きますようお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 3XL(4L) ブランド: ヒューマンメイド

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ HUMAN

MADE

HEART

BADGE

T-SHIRT

WHITE

3XL