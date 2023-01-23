『本物美品！HERMESエルメス サコ ショルダーバッグ 正規品【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 09時 19分に出品され04月22日 09時 19分に終了予定です。即決価格は73,320円に設定されています。現在564件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 HERMESエルメスのサコです！

今はもう廃盤になっている型です。

数回のみ使用でスレ等なく状態はかなりきれいです！

金具は多少キズ等あります。

直営店購入の本物！



色はゴールド

素材はトゴ

ゴールド金具

付属品はなし



お探しの方いかがですか～^^

質問あれば何でもしてください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 本物美品！HERMESエルメス サコ ショルダーバッグ 正規品