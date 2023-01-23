『極美品 L バーバリーロンドン ライナー トレンチコート ベルト ノバチェック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 12時 19分に出品され03月14日 12時 19分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在230件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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★商品説明

トレンチコート

ライナー ウール

ノバチェック

エポーレット エポレット

ハニーベージュ ベルト

ガンパッチ ガンフラップ 牛革

綿 コットン



★サイズ（平置き採寸）

40 L相当



着丈：84.5cm

身幅：47cm

肩幅：38cm

袖丈：59cm



★状態

あまり着用感の無い、とても綺麗な状態ですので未使用に近いを選ばせていただいております。

気になる襟元のシミも一切ありませんので、ほぼ着てなかったのかなと思われます。

あくまでも中古品ですので細かい状態は画像にてご確認下さいませ。



★購入先

ブランディア



★梱包によりシワはつきますので、

到着後はお風呂にかけるか、

クリーニングで整えて下さいませ。





★お値引き交渉を経てご購入の場合、

万が一、返品の場合は返品送料は元払い（ご購入者様負担）でお願いしますm(_ _)m



※出品している商品が中品である事、ネット取引である事をご理解いただける方のみご購入下さい。



※コンビニ払いのかたは、期日中にお支払いいただけるかたにご購入お願いいたしますm(_ _)m





SP1002SR5GL65 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: バーバリーロンドン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 極美品

L

バーバリーロンドン

ライナー

トレンチコート

ベルト

ノバチェック