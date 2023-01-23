『Abercrombie フード付きジャンパー ネイビー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 15時 06分に出品され03月16日 15時 06分に終了予定です。即決価格は7,784円に設定されています。現在488件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

Abercrombieのフード付きジャンパー。



【素材】

内側はフリース素材で、保温性が高く、寒い季節に最適です。



【デザイン】

ジッパー式で、カジュアルなスタイルにぴったりなアイテムです。

ビンテージ加工の為、古着感があります。



- ブランド: Abercrombie

- 色: ネイビー

- 素材: フリース内側

- デザイン: フード付き、ジッパー式

- サイズ: M（タグ参照）



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アバクロンビーアンドフィッチ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Abercrombie

フード付きジャンパー

ネイビー