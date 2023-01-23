『I SHII Clubman bag ishii【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 01時 17分に出品され04月01日 01時 17分に終了予定です。即決価格は29,000円に設定されています。現在933件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 I SHII Clubman bag ishii



Outside,Strap-Cow Leather（牛革）

Lining-Polyester100%（ポリエステル）

Strap-86cm-114cm(adjustable)（調整可能）

Size-H17cm（高さ１７cm) W30cm(幅３０cm) D8cm（奥行き８cm)



一度短時間使用しました！

まだ使用するか迷っている為、お値下げの交渉はご遠慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

メンズ

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