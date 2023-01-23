『アンドレアアンドコー ファーコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 14時 18分に出品され03月26日 14時 18分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在121件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイル】

このファーコートは、カジュアルなスタイルにぴったりで、様々なコーディネートに合わせやすいです。



【素材】

柔らかいファー素材を使用しており、暖かさと快適さを提供します。



【デザイン】

ボタン付きのオーバーサイズデザインで、トレンド感を演出しつつ、動きやすさも確保しています。



- 色: ベージュ

- 素材: ファー

- デザイン: ボタン付き、オーバーサイズ

- スタイル: カジュアル

- シルエット: ゆったりしたシルエット



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ アンドレアアンドコー ファーコート