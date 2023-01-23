『米軍 ペリカン1620 ハードケース ツールボックス キャリーケース キャスター【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 13時 46分に出品され04月21日 13時 46分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在651件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちら一点限りの品になります。



米軍 ペリカン ハードケース ツールボックス キャリーケース キャスター付の出品になります。



米軍放出品です。実際に米軍の方が使われていたものと思われます。

その為、使用感があります。中には何か模様もあります。7枚目ご覧ください。



新品同様の美品というわけではないので、その点ご理解いただける方のみご購入ください。

写真を全て見た上でご検討頂ければと思います。



キャスターは破損等ありませんでした。

ぜひご検討ください。

よろしくお願いいたします。



横 約56cm

縦 約43cm

高さ約33cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 米軍

ペリカン1620

ハードケース

ツールボックス

キャリーケース

キャスター