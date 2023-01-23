『JOHN SMEDLEY メンズ カーディガン Lサイズ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 14時 34分に出品され03月30日 14時 34分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在414件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

JOHN SMEDLEYは、高品質なニットウェアで知られるイギリスのブランドです。洗練されたデザインと優れた素材を使用しており、長持ちするアイテムを提供します。



【スタイルと用途】

このグレーのカーディガンは、カジュアルからビジネスカジュアルまで幅広いシーンで活躍します。重ね着にも最適です。



【サイズとフィット感】

Lサイズで、ゆったりとしたフィット感が特徴です。快適な着心地を提供し、動きやすさを重視したデザインです。



- ブランド: JOHN SMEDLEY

- 製造国: イギリス

- サイズ: L

- 色: グレー

- スタイル: カーディガン



銀座本店にて購入

2、3回の着用後、クリーニングに出しております。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ジョンスメドレー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ JOHN

SMEDLEY

メンズ カーディガン

Lサイズ