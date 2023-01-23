『BAMLEIAN 厚底スニーカー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 01時 25分に出品され03月09日 01時 25分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在383件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このスニーカーは、ブラックとグレーのメッシュ素材です。



【快適性】

クッション性のあるソールが特徴で、長時間の使用でも快適です。



【多用途】

日常のカジュアルなコーディネートに



- 色: ブラック/グレー

- 素材: メッシュ/合成皮革

- サイズ: 25.5

- 特徴: クッション性のあるソール

- ブランド: BAMLEIAN



思ってた色じゃなかったので出品します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 25.5cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ BAMLEIAN

厚底スニーカー