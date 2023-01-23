『【希少】ローレンラルフローレン チェスターコート ロング シングル メンズXL【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 01時 05分に出品され03月18日 01時 05分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在449件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ☘️アイテム 6-B-4972



【希少】ローレンラルフローレン チェスターコート ロング シングル メンズXL相当 上品 上質 大人の気品 オシャレ エレガント



#かなりお

#かなりお・メンズトップス

#かなりお・メンズ

↑宜しければこちらもご確認下さいませ。





☘️サイズ

サイズ（相当）

肩幅48cm

身幅56cm

袖丈62cm

着丈108cm



裏地 あり

肩パッド あり

スリット あり





平置き実寸。

着画はお断りいたします。

本体のみ。





☘️カラー

・チャコールグレー



☘️素材

・記載なし(ウール系)



☘️商品状態



・若干の使用感や両袖に虫食い箇所(11.12枚目)ありますが、その他は特に目立つ痛み等はなくまだまだご利用頂けます。





☘️安心品質

・出品しているブランド品は全て正規品です。

・偽物出品は法律で禁じられています。

・商品は全て大手リサイクルショップにて鑑定済みとなります。万が一偽物だった場合は返品対応いたしますので、安心してご購入下さい。







☘️保管

・専用ケースに保管しています。

・喫煙者はいません。

・ペットはなし。







☘️返金保証

・万が一正規品でないなどの不具合があった場合には、返品・返金対応させて頂きますのでご安心ください。

・評価後の対応は不可とさせて頂きます。





☘️迅速発送

・ご購入の翌日中までに発送します。

・諸事情により遅れる場合は、事前にご連絡させていただきます。





☘️お願い

細心の注意を払って出品させて頂いておりますが、細かな傷など見落としている場合もございます。

あくまで「中古品」というお品になりますので、ご理解いただける方のみご購入をお願いいたしますm(_ _)m



ご不明点などございましたら、お気軽にコメントくださいませ☺️



最後までお読みいただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ローレンラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【希少】ローレンラルフローレン チェスターコート ロング シングル メンズXL