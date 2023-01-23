『英国製 希少34 short アクアスキュータム ステンカラーコート バルカラー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 06時 25分に出品され03月25日 06時 25分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在733件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ビンテージの英国製アクアスキュータムのアクア5ステンカラーコートになります。



⚫︎サイズ数の少ない34short (身幅53、着丈104、裄丈82)

⚫︎ウールライナー付き

主観になりますが全体的に状態はいいです。

裏地破れなし。袖口裏側ミシン補修あり。



細かな状態写真でご確認頂けると幸いです。



ビンテージの中古品になります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: アクアスキュータム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 英国製 希少34

short

アクアスキュータム ステンカラーコート バルカラー