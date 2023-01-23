『QWSTIONクエスション 定番トート DayTote【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 22時 16分に出品され04月23日 22時 16分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 QWSTION（クエスション）の定番Toteをベースに、デイリーで使いやすくよりミニマルになったDayToteです。

A4書類、15インチノートパソコン、その他必需品も全て収納できる十分な広さと、シーンによって2通りに形を変えられる便利さで、通勤通学や休日のお出かけに重宝する大きさであり、使うシーンに応じて、その姿を変えてくれる頼もしいさがあるのが、このDayToteで、出番の多いデイリーバッグとなり得ます。



カラー···ブラック



折りたたんでの発送となります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: クエスション

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ QWSTIONクエスション 定番トート DayTote